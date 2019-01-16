Чешский биатлонист – о Логинове: Тяжело уважать такого человека

Биатлон 16 января 2019 00:09 Источник: «Газета.Ru»

Чешский биатлонист Михал Крчмарж раскритиковал россиянина Александра Логинова из-за его допингового прошлого, сообщает «Газета.Ru».

– Тяжело уважать такого человека. Я ничего не имею против России, проблема заключается в Логинове. Он проводил манипуляции со своей кровью, а раз делал это, то делал с умыслом, – заявил Крчмарж.

В пятницу, 11 января, Логинов выиграл спринт, одержав свою первую победу в личных гонках в Кубке мира.

Напомним, 26-летний Логинов был признан виновным в нарушении антидопинговых правил в 2016 году и отбыл дисквалификацию, после чего вернулся в биатлон.