Зигфрид Мазе: Логинов опасен для Йоханнеса Бе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Биатлон16 января 2019 16:07Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Зигфрид Мазе: Логинов опасен для Йоханнеса Бе

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе прокомментировал шансы россиянина Александра Логинова обогнать Йоханнеса Бе в общем зачете Кубка мира.

«Сейчас Александр Логинов отстает от Бе на 130 очков. Конечно, если Йоханнес заболеет или что-нибудь еще случится, у Логинова будет шанс. Мы не чувствуем себя комфортно. Да, у нас много очков. Но мы видим, что Александр становится все лучше и лучше. Конечно, он опасен для Йоханнеса.

Моя цель на сезон — помочь Йоханнесу выиграть Большой хрустальный глобус? Мои амбиции касаются всей норвежской команды — насколько могу, стремлюсь помочь всем достичь того, чего они хотят. Конечно, я буду удовлетворен, если Йоханнес выиграет. Но я также буду удовлетворен, если все остальные будут на высоких местах в общем зачете или окажутся на подиуме в одной конкретной гонке», - приводит слова Мазе «Матч ТВ».

Мужской спринт в Рупольдинге состоится 17 января. Он должен был состояться 16 января, но из-за непогоды был перенесен.

#мазе зигфрид#логинов александр#бе йоханнес#кубок мира по биатлону
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта