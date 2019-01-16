Шемпп пропустит этап Кубка мира в Антхольце

Биатлон 16 января 2019 21:07 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер сборной Германии по биатлону Марк Кирхнер сообщил, что четырехкратный чемпион мира Симон Шемпп пропустит шестой этап Кубка мира в Антхольце, который пройдет с 24 по 27 января.

Ранее Шемпп не вошел в состав сборной Германии на этап в Рупольдинге.

«На 95 процентов точно, что его не будет в Антхольце. В такой форме нет никакого смысла участвовать в соревнованиях.

Сейчас он будет тренироваться, надеюсь, ближе к чемпионату мира мы вновь увидим того, кого знаем: лидера команды. Он проведет запланированные тренировки, чтобы быть в хорошей форме на американских этапах», – сказал Кирхнер в интервью SID.