Шемпп пропустит этап Кубка мира в Антхольце - Советский спорт
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Биатлон16 января 2019 21:07Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Шемпп пропустит этап Кубка мира в Антхольце

Главный тренер сборной Германии по биатлону Марк Кирхнер сообщил, что четырехкратный чемпион мира Симон Шемпп пропустит шестой этап Кубка мира в Антхольце, который пройдет с 24 по 27 января.

Ранее Шемпп не вошел в состав сборной Германии на этап в Рупольдинге.

«На 95 процентов точно, что его не будет в Антхольце. В такой форме нет никакого смысла участвовать в соревнованиях.

Сейчас он будет тренироваться, надеюсь, ближе к чемпионату мира мы вновь увидим того, кого знаем: лидера команды. Он проведет запланированные тренировки, чтобы быть в хорошей форме на американских этапах», – сказал Кирхнер в интервью SID.

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