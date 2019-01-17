Мужчины и женщины пробегут спринт в первый день этапа Кубка мира в Рупольдинге

Биатлон 17 января 2019 11:00 Автор: Липкин Антон

В Германии стартует пятый этап Кубка мира по биатлону.

В четверг в первый день пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдут две спринтерские гонки.

Изначально мужской спринт был запланирован на среду, но из-за сильных снегопадов, накрывших район Траунштайн, организаторы перенесли гонку на четверг. Ранее из-за непогоды пришлось отказаться от церемонии открытия этапа, которая была намечена на вторник.

Мужской спринт начнется в 13:00 (мск). По сравнению с этапом в Оберхофе на прошлой неделе в российской команде изменений не произошло.

Стартовый протокол: Александр Логинов (№26), Дмитрий Малышко (№28), Евгений Гараничев (№29), Матвей Елисеев (№54), Максим Цветков (№84), Семен Сучилов (№102).

Начало женского спринта в 16:30 (мск). В женской сборной России Анастасия Морозова заменила Валерию Васнецову. Кроме того, на спринт не заявлена Ирина Старых.

Стартовый протокол: Евгения Павлова (№2), Екатерина Юрлова-Перхт (№10), Светлана Миронова (№44), Маргарита Васильева (№55), Анастасия Морозова (№79), Лариса Куклина (№90).

Напомним, в общем зачете у мужчин лучшим из сборной России остается Александр Логинов, занимающий второе место, у женщин – Ирина Старых (12-е место).

Прямые трансляции гонок проведет телеканал «Матч ТВ».

Также в программе этапа в Рупольдинге: эстафеты (мужская – 18 января, женская – 19 января) и масс-старты (20 января).