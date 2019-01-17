Мужчины и женщины пробегут спринт в первый день этапа Кубка мира в Рупольдинге - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Биатлон17 января 2019 11:00Автор: Липкин Антон

Мужчины и женщины пробегут спринт в первый день этапа Кубка мира в Рупольдинге

В Германии стартует пятый этап Кубка мира по биатлону.

В четверг в первый день пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдут две спринтерские гонки.

Изначально мужской спринт был запланирован на среду, но из-за сильных снегопадов, накрывших район Траунштайн, организаторы перенесли гонку на четверг. Ранее из-за непогоды пришлось отказаться от церемонии открытия этапа, которая была намечена на вторник.

Мужской спринт начнется в 13:00 (мск). По сравнению с этапом в Оберхофе на прошлой неделе в российской команде изменений не произошло.

Стартовый протокол: Александр Логинов (№26), Дмитрий Малышко (№28), Евгений Гараничев (№29), Матвей Елисеев (№54), Максим Цветков (№84), Семен Сучилов (№102).

Начало женского спринта в 16:30 (мск). В женской сборной России Анастасия Морозова заменила Валерию Васнецову. Кроме того, на спринт не заявлена Ирина Старых.

Стартовый протокол: Евгения Павлова (№2), Екатерина Юрлова-Перхт (№10), Светлана Миронова (№44), Маргарита Васильева (№55), Анастасия Морозова (№79), Лариса Куклина (№90).

Напомним, в общем зачете у мужчин лучшим из сборной России остается Александр Логинов, занимающий второе место, у женщин – Ирина Старых (12-е место).

Прямые трансляции гонок проведет телеканал «Матч ТВ».

Также в программе этапа в Рупольдинге: эстафеты (мужская – 18 января, женская – 19 января) и масс-старты (20 января).

#кубок мира по биатлону#мужская сборная россии по биатлону#женская сборная россии по биатлону#логинов александр#малышко дмитрий#гараничев евгений#елисеев матвей#цветков максим#сучилов семен#павлова евгения#юрлова-перхт екатерина#миронова светлана#васильева маргарита#морозова анастасия#куклина лариса#старых ирина#васнецова валерия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта