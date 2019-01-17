Поварницын выиграл сокращенную индивидуальную гонку на Кубке IBU

Биатлон 17 января 2019 14:05 Автор: Липкин Антон

Дистанция гонки составила 15 км, за каждый промах ко времени биатлонистов добавляли 45 секунд.

Российский биатлонист Александр Поварницын стал победителем сокращенной индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия).

Дистанция гонки была сокращена до 15 км, а за каждый промах биатлонисты получали дополнительные 45 секунд, а не одну минуту при обычном формате.

24-летний Поварницын не допустил ни одного промаха и опередил на 1 минуту 11,7 секунды немца Лукаса Фратшера. Третье место занял француз Аристид Бегю. В первую десятку также попал еще один представитель России – Никита Поршнев.

Арбер (Германия)

Кубок IBU

5-й этап

Мужчины

Сокращенная индивидуальная гонка, 15 км

1. Александр Поварницын (Россия) – 38.36,8 (0 промахов)

2. Лукас Фратшер (Германия) – +1.11,7 (1)

3. Аристид Бегю (Франция) – +1.49,2 (2)...

9. Никита Поршнев (Россия) – +2.58,5 (3)...

14. Эдуард Латыпов (Россия) – +3.12,4 (4)

23. Антон Бабиков (Россия) – +4.05,0 (4)

24. Сергей Корастылев (Россия) – +4.06,5 (4)

35. Алексей Слепов (Россия) – +5.19,7 (7)