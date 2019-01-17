Поварницын выиграл сокращенную индивидуальную гонку на Кубке IBU - Советский спорт
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Биатлон17 января 2019 14:05Автор: Липкин Антон

Поварницын выиграл сокращенную индивидуальную гонку на Кубке IBU

Дистанция гонки составила 15 км, за каждый промах ко времени биатлонистов добавляли 45 секунд.

Российский биатлонист Александр Поварницын стал победителем сокращенной индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия).

Дистанция гонки была сокращена до 15 км, а за каждый промах биатлонисты получали дополнительные 45 секунд, а не одну минуту при обычном формате.

24-летний Поварницын не допустил ни одного промаха и опередил на 1 минуту 11,7 секунды немца Лукаса Фратшера. Третье место занял француз Аристид Бегю. В первую десятку также попал еще один представитель России – Никита Поршнев.

Арбер (Германия)
Кубок IBU
5-й этап
Мужчины
Сокращенная индивидуальная гонка, 15 км

1. Александр Поварницын (Россия) – 38.36,8 (0 промахов)
2. Лукас Фратшер (Германия) – +1.11,7 (1)
3. Аристид Бегю (Франция) – +1.49,2 (2)...
9. Никита Поршнев (Россия) – +2.58,5 (3)...
14. Эдуард Латыпов (Россия) – +3.12,4 (4)
23. Антон Бабиков (Россия) – +4.05,0 (4)
24. Сергей Корастылев (Россия) – +4.06,5 (4)
35. Алексей Слепов (Россия) – +5.19,7 (7)

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