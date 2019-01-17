Бе-младший выиграл спринт в Рупольдинге, Логинов – пятый - Советский спорт
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Биатлон17 января 2019 14:25Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

Бе-младший выиграл спринт в Рупольдинге, Логинов – пятый

Российский биатлонист допустил один промах и проиграл победителю 26 секунд.

Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бе стал победителем спринта на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Несмотря на один промах 25-летний норвежец опередил своего старшего брата Тарьея, который отстрелял без ошибок, на 7,9 секунд. Третьим стал немец Бенедикт Долль. В пятерку лучших также вошли француз Мартен Фуркад и российский биатлонист Александр Логинов.

Напомним, мужской спринт должен был состояться в среду, но из-за сильных снегопадов в районе Траунштайн организаторы перенесли гонку на четверг. Также сегодня спринт побегут женщины. Начало – 16:30 (мск).

Этап в Рупольдинге продлится до 20 января. В пятницу и субботу пройдут мужская и женская эстафеты, в воскресенье – масс-старты.

Рупольдинг (Германия)
Кубок мира
5-й этап
Мужчины
Спринт

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 22.56,3 (0+1)
2. Тарьей Бе (Норвегия) – +7,9 (0+0)
3. Бенедикт Долль (Германия) – +10,5 (0+1)
4. Мартен Фуркад (Франция) – +15,9 (0+0)
5. Александр Логинов (Россия) – +26,1 (1+0)
...17. Матвей Елисеев (Россия) – +57,8 (1)
...29. Евгений Гараничев (Россия) – +1.16,0 (1)
...49. Максим Цветков (Россия) – +1.42,4 (0)
50. Дмитрий Малышко (Россия) – +1.45,3 (2)
...97. Семен Сучилов (Россия) – +3.08,5 (3)

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