Бе-младший выиграл спринт в Рупольдинге, Логинов – пятый

Российский биатлонист допустил один промах и проиграл победителю 26 секунд.
Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бе стал победителем спринта на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Несмотря на один промах 25-летний норвежец опередил своего старшего брата Тарьея, который отстрелял без ошибок, на 7,9 секунд. Третьим стал немец Бенедикт Долль. В пятерку лучших также вошли француз Мартен Фуркад и российский биатлонист Александр Логинов.
Напомним, мужской спринт должен был состояться в среду, но из-за сильных снегопадов в районе Траунштайн организаторы перенесли гонку на четверг. Также сегодня спринт побегут женщины. Начало – 16:30 (мск).
Этап в Рупольдинге продлится до 20 января. В пятницу и субботу пройдут мужская и женская эстафеты, в воскресенье – масс-старты.
Рупольдинг (Германия)
Кубок мира
5-й этап
Мужчины
Спринт
1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 22.56,3 (0+1)
2. Тарьей Бе (Норвегия) – +7,9 (0+0)
3. Бенедикт Долль (Германия) – +10,5 (0+1)
4. Мартен Фуркад (Франция) – +15,9 (0+0)
5. Александр Логинов (Россия) – +26,1 (1+0)
...17. Матвей Елисеев (Россия) – +57,8 (1)
...29. Евгений Гараничев (Россия) – +1.16,0 (1)
...49. Максим Цветков (Россия) – +1.42,4 (0)
50. Дмитрий Малышко (Россия) – +1.45,3 (2)
...97. Семен Сучилов (Россия) – +3.08,5 (3)