Александр Логинов: Недоволен собой. Оказался не готов к такой трассе - Советский спорт
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Биатлон17 января 2019 14:32Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Александр Логинов: Недоволен собой. Оказался не готов к такой трассе

В спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге российский биатлонист Александр Логинов показал пятый результат.

Логинов прокомментировал свое выступление в спринте.

«Сегодня я недоволен своей работой именно по равнинной части. Круг здесь состоит из равнины порядка двух километров и подъема в полтора километра. На равнинных участках я достаточно много проигрывал, но хорошо, что получалось на подъемах работать. В целом, с таким ветром с такими условиями для стрельбы за победу можно было бороться, только отстреляв на ноль.

Недоволен я именно собой. Видимо, оказался не готов к такой трассе.

Что касается стрельбы — исходил из ситуации. Здесь достаточно простой подход, но я оказался немножко не готов стрелять в таком пульсовом режиме», - сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Бе, вторым стал его брат – Тарьей. Тройку лучших замкнул немец Бенедикт Долль.

#логинов александр#кубок мира по биатлону#бе йоханнес#бе тарьей
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