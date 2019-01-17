Александр Логинов: Недоволен собой. Оказался не готов к такой трассе

Биатлон 17 января 2019 14:32 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

В спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге российский биатлонист Александр Логинов показал пятый результат.

Логинов прокомментировал свое выступление в спринте.

«Сегодня я недоволен своей работой именно по равнинной части. Круг здесь состоит из равнины порядка двух километров и подъема в полтора километра. На равнинных участках я достаточно много проигрывал, но хорошо, что получалось на подъемах работать. В целом, с таким ветром с такими условиями для стрельбы за победу можно было бороться, только отстреляв на ноль.

Недоволен я именно собой. Видимо, оказался не готов к такой трассе.

Что касается стрельбы — исходил из ситуации. Здесь достаточно простой подход, но я оказался немножко не готов стрелять в таком пульсовом режиме», - сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Бе, вторым стал его брат – Тарьей. Тройку лучших замкнул немец Бенедикт Долль.