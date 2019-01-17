Матвей Елисеев: Я показал свой максимум, но есть огрехи, которые надо исправить

Биатлон 17 января 2019 14:37 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Российский биатлонист Матвей Елисеев финишировал 17-м в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Серьезного западения скорости не было. Однако в целом скорость была не очень хороша. Я пытался разложиться по трассе, но вышло неудачно. Я точно знаю, что выложился на 100%, но я также понимаю, что есть в чем прибавлять. Будем анализировать и работать. Возможно, есть проблемы в технике. Сейчас я показал свой максимум, но есть некоторые огрехи, которые надо исправить», - приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

«Хотел бы пробежать эстафету в Рупольдинге. Здесь у меня есть силы на нее. Плюс будет день отдыха. Последствия летней подготовки не позволяют мне бегать три гонки в три дня. Летом из-за аппендицита подготовка была неполноценной. Полноценно начал тренировать с середины октября», - добавил биатлонист.

Мужская эстафета у мужчин состоится 18 января в 16:30 мск.