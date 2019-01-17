Логинов остался на втором месте общего зачета Кубка мира

Биатлон 17 января 2019 14:49 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Рупольдинге на этапе Кубка мира по биатлону завершился мужской спринт.

Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Бе, вторым стал его старший брат – Тарьей. Тройку лучших замкнул немец Бенедикт Долль.

Логинов остался на втором месте в общем зачете Кубка мира, несмотря на то, что финишировал в спринте на пятом месте. Лидирует в зачете Йоханнес Бе, Тарьей Бе поднялся с девятой позиции на шестую. Третье место у француза Мартена Фуркада, который стал четвертым в спринте.

Биатлон, Кубок мира

Мужчины. Общий зачет

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) - 602 (+60)

2 (2). Александр Логинов (Россия) - 452 (+40)

3 (3). Мартен Фуркад (Франция) - 385 (+43)

4 (4). Симон Дестье (Франция) - 362 (+26)

5 (5). Симон Эдер (Австрия) - 362 (+34)

6 (9). Тарьей Бе (Норвегия) - 352 (+54)

...20 (19). Евгений Гараничев (Россия) - 193 (+12)

21 (21). Матвей Елисеев (Россия) - 193 (+24)

...29 (28). Дмитрий Малышко (Россия) - 133 (0)

...62 (61). Максим Цветков (Россия) - 17 (0)