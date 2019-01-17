Йоханнес Бе: По ходу гонки вспомнил, что мы с братом уже были в Рупольдинге вместе на пьедестале

Биатлон 17 января 2019 15:05 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

В Рупольдинге на этапе Кубка мира по биатлону завершился мужской спринт.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе одержал победу в спринте, опередив своего брата Тарьея. Тройку лучших замкнул немец Бенедикт Долль.

«Сервис подсказал, что приоритет в этой гонке будет у второй стартовой группы. Я согласился с ними. Потом увидел, что все лидеры выбрали первую стартовую группу и сильно расстроился. Это была максимально честная гонка, так как условия для первых стартовых групп были абсолютно одинаковыми. Когда я услышал, что уступаю брату 4 секунды и учитывая то, как он проходит последний круг, понимал, что будет плотная и тяжелая борьба. По ходу гонки я вспоминал о том, что мы с братом уже были здесь вместе на пьедестале. Помню, как на последнем подъеме выигрывал у Тарьей девять секунд, а на финише только две. Сейчас на последнем подъеме я выигрывал шесть секунд и ждал, что у нас будет одинаковое время», - приводит слова Бе-младшего «Матч ТВ».

Мужская эстафета у мужчин в Руппольдинге состоится 18 января в 16:30 мск.