Мартен Фуркад: Даже Тарьей Бе меня обогнал

Биатлон 17 января 2019 15:07 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Французский биатлонист Мартен Фуркад финишировал на четвертом месте в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Бе, вторым стал его старший брат – Тарьей. Тройку лучших замкнул немец Бенедикт Долль.

«Я расстроен не столько результатами гонки, сколько своей формой, которая не позволяет мне на равных сражаться с Йоханнесом. Даже Тарьей меня обыграл. Способ улучшить скорость всегда есть. Казалось, что в праздники нашел его, но оказалось, что этого недостаточно, чтобы сравняться с Йоханнесом по скорости. Теперь надо сесть с командой и еще раз обсудить и подумать, что делать дальше», - приводит слова Фуркада «Матч ТВ».