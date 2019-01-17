Тарьей Бе: Я представлял, что у меня в руках автомат Калашникова, а не винтовка - Советский спорт
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Биатлон17 января 2019 15:35Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Тарьей Бе: Я представлял, что у меня в руках автомат Калашникова, а не винтовка

Норвежский биатлонист Тарьей Бе финишировал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Тарьей уступил лишь своему брату Йоханнесу, который несмотря на промах выиграл у старшего брата более 7 секунд.

«Был уверен, что буду на подиуме, так как шел по дистанции вместе с Фуркадом и был быстрее его. Но затем пришел Йоханнес и выиграл. Мне остается только смириться с этим. Он теперь единственный, кого надо обыграть. Получал информацию, как идут конкуренты и понимал, что я сильнее всех. Но Йоханнес стартовал пятидесятым. У него были лучшие расклады, плюс он просто был сильнее. Первый раз отстрелял чисто в спринте в этом сезоне. Секрет? Я представлял, что у меня в руках автомат Калашникова, а не винтовка», - цитирует Тарьей Бе «Матч ТВ».

#бе тарьей#бе йоханнес#кубок мира по биатлону
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