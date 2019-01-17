Йоханнес Бе: Тарьей спросил, почему я не поделился с ним победой

Биатлон 17 января 2019 16:18 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Норвежец не позволил выиграть своему старшему брату.

Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бе прокомментировал свою победу в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

25-летний норвежец опередил на 7,9 секунды своего старшего брата Тарьея и одержал восьмую победу в сезоне.

– Конечно, я был счастлив, – приводит слова Бе-младшего официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Знал, что будет борьба между мной и Тарьеем. Также я думал, что неважно, что я выиграл. Главное, показал хороший результат.

– Что первое сказал Тарьей после финиша?

– Он поздравил и спросил меня: «Почему я не поделился с ним». Что я выиграл уже много и должен был отдать ему победу.

– Ваша форма сейчас лучше, чем год назад?

– В прошлом сезоне я был достаточно силен. Было очень много борьбы с Мартеном (Фуркадом). Кажется, мы были на подиуме к этому моменту почти в каждой гонке. В этом году Фуркад не показывает своих лучших результатов. Думаю, что я лучше, чем в прошлом сезоне. Я дерусь за каждое очко. Если у меня плохо складывается гонка и я иду на 15-м месте, то мне важно сохранить это 15-е место, а не скатиться к 17-му.

В пятницу на этапе в Рупольдинге пройдет мужская эстафета, в воскресенье – гонки преследования.