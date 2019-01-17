Логинов может выступить на одном из североамериканских этапов Кубка мира

Биатлон 17 января 2019 16:18 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

С 7 по 10 февраля этап Кубка мира пройдет в канадском Канморе, с 14 по 17 февраля - в американском Солт- Лейк-Сити.

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович считает, что спортсмену не стоит пропускать оба североамериканских этапа Кубка мира.

«Скорее всего, Логинов поедет на один этап, но окончательное решение, конечно, будет принимать тренерский штаб сборной и национальная федерация. Я считаю, что один этап - не помешает, поскольку пропуск двух этапов - это потеря очков, в том числе и в Кубке наций, что создает опасность потери квоты на следующий сезон.

Сейчас у нас хорошие позиции, поэтому лучше, чтобы мы там выступили полным составом. Плюс нам интересна борьба Логинова за высокие места в общем зачете, чтобы он сохранил свои позиции, что, в свою очередь, является отражением развития биатлона в России. Так что можно выступить на одном этапе и пропустить следующий ради подготовки к чемпионату мира», - цитирует Касперовича ТАСС.

Логинов на данный момент занимает второе место в общем зачете Кубка мира.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.