Евгения Павлова: На трассе в Рупольдинге – гладенько, как на асфальте

Биатлон 17 января 2019 16:42 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

В четверг на пятом этапе Кубка мира проходят два спринта.

Российская биатлонистка Евгения Павлова высказалась о переносе мужского спринта на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге и оценила состояние трассы.

– Я узнала об этом (переносе) на завтраке, – приводит слова 25-летней Павловой официальный сайт телеканала «Матч ТВ», – и то парни сказали, что это я тут обо всем договорилась (смеется). Я им сказала: «Конечно, я тут все решаю, подходите».

– Расскажите, что на трассе? Если здесь завалило все подъезды, то какая она? Жесткая или нет?

– Да, жесткая лыжня. И снег такой липкий, что лыжи немного подлипают. Здесь опасных спусков нет, трасса жесткая, она не разбита после мужской тренировки. Все хорошо, как на асфальте гладенько.

Напомним, мужской спринт, изначально запланированный на среду, из-за сильных снегопадов был перенесен на четверг.