Кузьмина – победительница спринта в Рупольдинге, Миронова – 12-я - Советский спорт
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Биатлон17 января 2019 17:52Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Кузьмина – победительница спринта в Рупольдинге, Миронова – 12-я

В Рупольдинге завершился женский спринт в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Победу в спринте праздновала словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, которая более чем на 10 секунд опередила итальянку Лизу Виттоцци. Третье место заняла шведка Ханна Эберг.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, которая допустила один промах на рубеже и финишировала 12-й.

Этап в Рупольдинге продлится до 20 января. В пятницу и субботу пройдут мужская и женская эстафеты, в воскресенье – масс-старты.

Рупольдинг (Германия)
Кубок мира
5-й этап
Женщины
Спринт

1. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 19.15,1 (0)
2. Лиза Виттоцци (Италия) - +11,5 (0)
3. Ханна Эберг (Швеция) - +29,1 (0)
...12. Светлана Миронова - +1.00,1 (1)
…24. Екатерина Юрлова-Перхт - +1.26,2 (1)
…32. Анастасия Морозова - +1.39,5 (1)
…43. Евгения Павлова - +1.56,1 (0)
…48. Лариса Куклина - +1.59,2 (1)
…87. Маргарита Васильева - +3.14,4 (4)

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