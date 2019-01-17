Екатерина Юрлова-Перхт: Выжимала максимум из организма

Биатлон 17 января 2019 17:58 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

В Рупольдинге завершился женский спринт в рамках пятого этапа Кубка мира.

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заняла 24-е место в спринте.

«Мне работалось довольно комфортно в плане состояния, выжимала максимум из организма. Я рада этому, потому что в Оберхофе не было такого состояния. Немножко стрельба стоя не пошла, приходилось выцеливать каждый выстрел. Здесь нет ветра, довольно комфортный подход, но стрелять было тяжело», - приводит слова Юрловой-Перхт «Матч ТВ».

Этап в Рупольдинге продлится до 20 января. В пятницу и субботу пройдут мужская и женская эстафеты, в воскресенье – масс-старты.