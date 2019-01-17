Екатерина Юрлова-Перхт: Выжимала максимум из организма - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Биатлон17 января 2019 17:58Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Екатерина Юрлова-Перхт: Выжимала максимум из организма

В Рупольдинге завершился женский спринт в рамках пятого этапа Кубка мира.

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заняла 24-е место в спринте.

«Мне работалось довольно комфортно в плане состояния, выжимала максимум из организма. Я рада этому, потому что в Оберхофе не было такого состояния. Немножко стрельба стоя не пошла, приходилось выцеливать каждый выстрел. Здесь нет ветра, довольно комфортный подход, но стрелять было тяжело», - приводит слова Юрловой-Перхт «Матч ТВ».

Этап в Рупольдинге продлится до 20 января. В пятницу и субботу пройдут мужская и женская эстафеты, в воскресенье – масс-старты.

#юрлова-перхт екатерина#кубок мира по биатлону
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта