Дмитрий Губерниев: Наши всех победят в эстафетах - Советский спорт
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Биатлон17 января 2019 20:08Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Дмитрий Губерниев: Наши всех победят в эстафетах

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на женскую спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Победу в спринте праздновала словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, которая более чем на 10 секунд опередила итальянку Лизу Виттоцци.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, которая допустила один промах на рубеже и финишировала 12-й.

«Сегодня лучшие Анастасия Кузьмина и Лиза Виттоцци! Девушки просто молодцы, но наши всех победят в эстафетах!», - написал Губерниев в своем инстаграме.

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Сегодня лучшие @nastja.kuzminova и @lisa_vittozzi !!! Девушки просто молодцы , но наши всех победят в эстафетах !!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️⛄️⛄️⛄️⛄️⛄️⛄️⛄️⛄️⛄️⛄️⛄️ #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #голосбиатлона #ветербиатлонагонитнасвперёд #красавицы #девушки #ялюблюсвоюработу

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

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