Дмитрий Губерниев: Наши всех победят в эстафетах

Биатлон 17 января 2019 20:08 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на женскую спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Победу в спринте праздновала словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, которая более чем на 10 секунд опередила итальянку Лизу Виттоцци.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, которая допустила один промах на рубеже и финишировала 12-й.

«Сегодня лучшие Анастасия Кузьмина и Лиза Виттоцци! Девушки просто молодцы, но наши всех победят в эстафетах!», - написал Губерниев в своем инстаграме.