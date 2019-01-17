Дмитрий Губерниев: Наши всех победят в эстафетах

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на женскую спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Победу в спринте праздновала словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, которая более чем на 10 секунд опередила итальянку Лизу Виттоцци.
Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, которая допустила один промах на рубеже и финишировала 12-й.
«Сегодня лучшие Анастасия Кузьмина и Лиза Виттоцци! Девушки просто молодцы, но наши всех победят в эстафетах!», - написал Губерниев в своем инстаграме.
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Сегодня лучшие @nastja.kuzminova и @lisa_vittozzi !!! Девушки просто молодцы , но наши всех победят в эстафетах !!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️⛄️⛄️⛄️⛄️⛄️⛄️⛄️⛄️⛄️⛄️⛄️ #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #голосбиатлона #ветербиатлонагонитнасвперёд #красавицы #девушки #ялюблюсвоюработу
Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)