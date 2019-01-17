Дмитрий Ярошенко: Пока Логинову до Йоханнеса Бе, как до луны пешком - Советский спорт
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Биатлон17 января 2019 20:49Источник: «Спорт день за днем»Автор: Сметанникова Дарья

Дмитрий Ярошенко: Пока Логинову до Йоханнеса Бе, как до луны пешком

Бывший российский биатлонист Дмитрий Ярошенко поделился ожиданиями от выступления Александра Логинова в этом сезоне.

«Давайте не будем говорить по-дилетантски про победу в общем зачете. Логинову сложно бороться с Йоханнесом Бе, который не один сезон шел к Кубку мира. Он не выскочил из ниоткуда. Объективно — пока Логинову до Бе, как до луны пешком. У Александра только одна победа на этапах Кубка мира, а у Йоханнеса огромное количество. Бе — олимпийский чемпион. Наивно считать, что Логинов начнет бороться с ним за Кубок мира. Дай бог он выиграет медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира. У нас давно не было таких наград», - цитирует Ярошенко «Спорт день за днем».

Логинов остался на втором месте в общем зачете Кубка мира, несмотря на то, что финишировал в спринте в Рупольдинге на пятом месте. Лидирует в зачете Йоханнес Бе. Третье место у француза Мартена Фуркада, который стал четвертым в спринте.

#ярошенко дмитрий#логинов александр#бе йоханнес#кубок мира по биатлону
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