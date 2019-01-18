Ветле Кристиансен: Никакой травли Логинова не было - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Биатлон18 января 2019 16:42Источник: NRK.noАвтор: Сметанникова Дарья

Ветле Кристиансен: Никакой травли Логинова не было

Норвежский биатлонист Ветле Кристиансен не видит ничего страшного в критике россиянина Александра Логинова.

«Мне кажется, обращаться в IBU — чересчур. Они сами виноваты, что так вышло. Люди имеют право высказываться, когда кто-то поступает неверно, а потом не объясняется. Никакой травли Логинова не было. Фуркад только высказал свое мнение», - приводит слова Кристиансена NRK.

Напомним, ряд спортсменов требует от Логинова извинений за нарушение антидопинговых правил в 2013 году, за которое он отбыл двухлетнюю дисквалификацию.

#кристиансен ветле шостад#логинов александр
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта