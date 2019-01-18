Ветле Кристиансен: Никакой травли Логинова не было

Биатлон 18 января 2019 16:42 Источник: NRK.no Автор: Сметанникова Дарья

Норвежский биатлонист Ветле Кристиансен не видит ничего страшного в критике россиянина Александра Логинова.

«Мне кажется, обращаться в IBU — чересчур. Они сами виноваты, что так вышло. Люди имеют право высказываться, когда кто-то поступает неверно, а потом не объясняется. Никакой травли Логинова не было. Фуркад только высказал свое мнение», - приводит слова Кристиансена NRK.

Напомним, ряд спортсменов требует от Логинова извинений за нарушение антидопинговых правил в 2013 году, за которое он отбыл двухлетнюю дисквалификацию.