Биатлон 18 января 2019 17:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Сборная Норвегии выиграла эстафету в Рупольдинге, россияне – пятые

В Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафета.