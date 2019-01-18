Сборная Норвегии выиграла эстафету в Рупольдинге, россияне – пятые

В Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафета.
Победу в эстафете одержала команда Норвегии, на последнем этапе которой бежал лидер общего зачета Йоханнес Бе. Второе место заняла сборная Германии. Тройку лучших замкнули французы.
Сборная России в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова финишировала пятой. Отметим, что на третьем этапе Малышко забежал на штрафной круг.
Рупольдинг (Германия)
Кубок мира
5-й этап
Мужчины
Эстафета
1. Норвегия – 1:09.54,3 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов)
2. Германия – отставание 13.5 (0+6)
3. Франция – +26,2 (0+9)
4. Австрия – +26,8 (0+11)
5. Россия – +1.04,8 (1+9)