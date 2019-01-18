Александр Логинов: Малышко извинился, но ошибку может допустить каждый

Биатлон 18 января 2019 18:07 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российский биатлонист Александр Логинов подвел итог мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

- Почему плохо стрелял? Нужно было рисковать, торопился, но потом добил и пошел отрабатывать концовку. Первые круги старался поджимать, но в контактных эстафетах всегда нужно было качественно и быстро поработать на рубеже. Извинился ли Малышко? Извинился, но мы одна команда, ошибку может любой допустить. Теперь немного отдохнем и побежим масс-старт со свежими силами. Любая гонка — это новый опыт, получился хороший день. Спасибо всем за поддержку, на трассе болельщиков было отлично слышно, — рассказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова финишировала пятой. Первое место в гонке заняли норвежцы, второе место у команды Германии, а третье завоевали биатлонисты из Франции.