Дмитрий Васильев: Малышко всегда считался железным эстафетчиком

Биатлон 18 января 2019 20:27 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал итог эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Мужская сборная России финишировала на пятом месте в эстафете.

«онечно, это не их место. Абсолютно не их. Они могли бороться за второе или третье место. Вряд ли за второе, правда, в этом раскладе, но за третье точно. Жене Гараничеву просто нельзя было так долго стрелять стоя. Это был первый неприятный инцидент. Малышко впервые зашел на штрафной круг — вот это для меня вообще стало неприятным откровением. Малышко всегда считался железным эстафетчиком. Всегда! Лежа он отстрелялся без штрафа, а стоя за 18 секунд хотел разбить мишень. Он демонстрировал такую колоссальную уверенность в том, что все разобьет. Но стрелял он в недопустимо быстром ритме. А дальше все покатилось, как снежный ком. Поэтому Саше Логинову уже нечего ловить было. Он попробовал ускориться и повоевать, но поезд ушел. В общем, не надо переоценивать свои возможности, а надо надежно и стабильно делать свое дело и обходиться без штрафных кругов», - цитирует Васильева «Р-Спорт».

Победу в эстафете одержала команда Норвегии. Вторыми стали немцы, третьими – французы.