Евгения Павлова: Мы не железные. Мы не иностранцы, у которых есть терапевтические исключения

Биатлон 18 января 2019 21:22 Источник: Instagram

Российская биатлонистка Евгения Павлова объяснила свое отсутствие в составе команды на эстафету в Рупольдинге.

«Самочувствие не айс. Надеюсь, я смогу быстро восстановиться и продолжать выступать», - написала Павлова на своей странице в Instagram.

«Я очень благодарна, что есть болельщики, что они переживают. Но вы тоже поймите, мы не железные, мы не иностранцы, у которых есть терапевтические исключения… Мы бегаем на своем здоровье… Бывает вот такое: накрывает - и все... Мы этого тоже не хотим. Но это здоровье, и оно одно», - добавила спортсменка в комментариях.

Напомним, что тренерский штаб сборной России включил в состав эстафетной команды в Рупольдинге Анастасию Морозову, Светлану Миронову, Ирину Старых и Екатерину Юрлову-Перхт.

Женская эстафета пройдет 19 января в 16:30 по московскому времени.