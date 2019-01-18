Евгения Павлова: Мы не железные. Мы не иностранцы, у которых есть терапевтические исключения - Советский спорт
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Биатлон18 января 2019 21:22Источник: Instagram

Евгения Павлова: Мы не железные. Мы не иностранцы, у которых есть терапевтические исключения

Российская биатлонистка Евгения Павлова объяснила свое отсутствие в составе команды на эстафету в Рупольдинге.

«Самочувствие не айс. Надеюсь, я смогу быстро восстановиться и продолжать выступать», - написала Павлова на своей странице в Instagram.

«Я очень благодарна, что есть болельщики, что они переживают. Но вы тоже поймите, мы не железные, мы не иностранцы, у которых есть терапевтические исключения… Мы бегаем на своем здоровье… Бывает вот такое: накрывает - и все... Мы этого тоже не хотим. Но это здоровье, и оно одно», - добавила спортсменка в комментариях.

Напомним, что тренерский штаб сборной России включил в состав эстафетной команды в Рупольдинге Анастасию Морозову, Светлану Миронову, Ирину Старых и Екатерину Юрлову-Перхт.

Женская эстафета пройдет 19 января в 16:30 по московскому времени.

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Самочувствие не айс 💩, надеюсь я смогу быстро восстановиться🙏 и продолжать выступать🙏🤞🙏

Публикация от 💕Евгения 💕 (@pavlovazheniia)

#павлова евгения#рупольдинг#кубок мира по биатлону
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