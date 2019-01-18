Мартен Фуркад не уверен, что выступит на этапе Кубка мира в Антхольце

Биатлон 18 января 2019 22:49 Источник: L'Equipe

Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что может пропустить несколько этапов Кубка мира.

- Поеду ли я в Антхольц? У меня нет ответа. Возможно, я смогу ответить завтра вечером, но пока ответа нет. То же касается и этапов в Северной Америке. Вряд ли я выступлю на всех трех этапах Кубка, отделяющих нас от чемпионата мира.

Я посоветуюсь с тренерами, выслушаю их мнение. Безусловно, нам необходимо что-то менять. Да, я иду на третьем месте в общем зачете. Да, эту позицию надо защищать. Но я не собираюсь бороться любой ценой, стиснув зубы, чтобы остаться третьим. Моя цель — приехать на чемпионат мира, выступить на своем уровне и иметь возможность изменить ситуацию, тем более, я знаю это сделать, - приводит слова Фуркада L"Equipe.

Напомним, этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 24 по 27 января, в канадском Канморе — с 7 по 11 февраля, а в Солт-Лейк-Сити — с 14 по 18 февраля. Чемпионат мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта 2019 года.