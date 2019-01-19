Владимир Драчев: Отправили письмо в IBU по ситуации с Логиновым - Советский спорт
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Биатлон19 января 2019 17:02Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Владимир Драчев: Отправили письмо в IBU по ситуации с Логиновым

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о работе, которая направлена в защиту Александра Логинова.

- Мы многое уже сделали, была проведена большая работа в Москве, отправили письма в IBU. Хочу передать лично главе обращение о рассмотрении поведения иностранных спортсменов по отношению к Александру Логинову. Письмо уже передано, ждем реакции. Все поддержали, это нужно заканчивать, - рассказал Драчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что ряд спортсменов требует от Логинова извинений за нарушение антидопинговых правил в 2013 году, за которое он отбыл двухлетнюю дисквалификацию.

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