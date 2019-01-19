Биатлонистки сборной Франции выиграли эстафету на этапе Кубка мира по биатлону, Россия – 5-я - Советский спорт
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Биатлон19 января 2019 18:03Источник: «Советский спорт»

Биатлонистки сборной Франции выиграли эстафету на этапе Кубка мира по биатлону, Россия – 5-я

Французские биатлонистки стали лучшими в эстафетной гонке в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге.

Серебро досталось спортсменкам из Норвегии, а третье место заняла сборная Германии.

Сборная России, за которую выступали Анастасия Морозова, Светлана Миронова, Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт, заняла пятое место.

Биатлон. Кубок мира
Пятый этап. Рупольдинг (Германия)
Женщины. Эстафета 4x6 км

1. Франция - 1.09.27,7 (0+4)
2. Норвегия - +11,5 (0+7)
3. Германия - +23,4 (0+9)
4. Швеция - +1.29,0 (0+9)
5. Россия - +1.46,2 (0+14)

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