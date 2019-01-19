Биатлон 19 января 2019 18:03 Источник: «Советский спорт»

Биатлонистки сборной Франции выиграли эстафету на этапе Кубка мира по биатлону, Россия – 5-я

Французские биатлонистки стали лучшими в эстафетной гонке в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге.