Ольга Зайцева: Российские биатлонистки показали хороший результат в Рупольдинге - Советский спорт
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Биатлон19 января 2019 19:22Источник: ТАСС

Ольга Зайцева: Российские биатлонистки показали хороший результат в Рупольдинге

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева – о эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, где женская сборная России заняла пятое место.

– После Оберхофа, где условия для стрельбы были непростыми, девчонкам казалось, что сегодня при такой благоприятной погоде они будут попадать в цель автоматически.

В Рупольдинге очень скоростная трасса, поэтому акцент всегда идет на скорость бега, хочется выиграть, победить, отвлекаешься от стрельбы, торопишься, суетишься, на рубеже испытываешь ажиотаж, и не все с этим справляются. Поэтому не слишком удачная стрельба не является проблемой, все дело в определенном состоянии, не хватило концентрации на рубежах.

Девчонки боролись, сильно не отставали, их можно поздравить, пятое место – хороший результат, – приводит слова Зайцевой ТАСС.

Напомним, победу в эстафете одержали француженки, вторыми стали норвежки, а замкнули тройку лидеров немки.

#кубок мира по биатлону#женская сборная россии по биатлону#зайцева ольга
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