Леонид Гурьев: Важно не создать вокруг тренерского штаба ореол недоверия

Биатлон 20 января 2019 12:10 Источник: АСН «Тюменская Арена» Автор: Сметанникова Дарья

Тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал результат команды в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Россиянки стали пятыми.

«Спортсменок нужно проверять. Где это еще делать? Впереди — чемпионаты Европы и мира. Раньше у нас было так, что мы накатывали одну четверку, готовили ее к главному старту сезона. А потом если кто-то выбывал из-за болезни или по другой причине — то замены попросту не было. Так что в этом сезоне, первом в новом олимпийском цикле, мы пробуем, всем даем шанс. В эстафету попали те, кто был лучше готов. Ранее в Рупольдинге прошел спринт. И позиция старшего тренера Виталия Норицына, которую мы поддержали, была простой: кто окажется выше, тот бежит эстафету. Исключение только Старых, которая переболела, в спринте была еще не готова, а готовилась именно к эстафете.

Остальных взяли по спортивному принципу, потому что если поступить иначе — биатлонистки начнут задавать вопросы: почему меня не ставят, если я в команде в личных гонках показываю один из лучших результатов. А нам очень важно не создать вокруг тренерского штаба ореол недоверия. И, в целом, считаю, что Морозова и Миронова справились. Да, «стойка» не задалась. Но у нас на ней вообще вся четверка дружно взяла по три доппатрона», - цитирует Гурьева «Тюменская арена».