Бабиков выиграл гонку преследования на Кубке IBU

Биатлон 20 января 2019 13:05 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в немецком Арбере.

Третье место сегодня занял еще один представитель России - Александр Поварницын.

Кубок IBU

5-й этап

Арбер, Германия

Мужчины

Гонка преследования

1. Антон Бабиков (Россия) – 31.36,6 (0+0+0+0)

2. Аристид Бегю (Франция) – +9,4 (0+0+1+0)

3. Александр Поварницын (Россия) – +38,8 (1+0+1+0)

4. Йоханнес Дале (Норвегия) – +58,7 (0+1+1+1)

5. Эдуард Латыпов (Россия) – +1.00,1 (0+0+1+1)

6. Вадим Филимонов (Россия) – +1.40,7 (0+1+0+1)

7. Ховард Бугетвейт (Норвегия) – +1.50,6 (1+1+2+1)

8. Синдре Петтерсен (Норвегия) – +2.00,1 (2+0+1+1)

9. Адам Вацлавик (Чехия) – +2.20,3 (0+0+1+1)

10. Свен Гроссеггер (Австрия) – +2.21,1 (1+1+0+1)

...13. Василий Томшин (Россия) – +2.31,2 (2+1+1+0)