Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Рупольдинге, Гараничев – 16-й

Лидер общего зачета Кубка мира одержал девятую победу в сезоне.
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем масс-старта на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.
После четвертой стрельбы в отрыв ушли пять биатлонистов: Бе, Джулиан Эберхард (Австрия), Кентен Фийон-Майе, Мартен Фуркад (оба – Франция) и Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия).
Незадолго до финиша Фуркад и Кристиансен отстали от тройки лидеров. В итоге 25-летний Бе сохранил лидерство и одержал девятую личную победу в нынешнем сезоне. Эберхард проиграл победителю 0,6 секунды, Фийон-Майе – 2,8.
Лучший из российских биатлонистов Евгений Гараничев с двумя промахами финишировал на 16-м месте, следом за ним – Александр Логинов, дважды промахнувшийся на третьем огневом рубеже. Еще один представитель России – Матвей Елисеев – стал 24-м.
Масс-старт завершил мужскую программу пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге. Шестой этап пройдет с 24 по 27 января в Антерсельве (Италия). В программе этапа спринт (25 января), гонка преследования (26 января) и масс-старт (27 января).
Женский масс-старт в Рупольдинге начнется в воскресенье в 16:40 (мск).
Рупольдинг (Германия)
Кубок мира
5-й этап
Мужчины
Масс-старт
1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 36.43,8 (1 промах)
2. Джулиан Эберхард (Австрия) – +0,6 (2)
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – +2,8 (1)
4. Мартен Фуркад (Франция) – +8,6 (1)
5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – +9,9 (1)
6. Симон Дестье (Франция) – +25,0 (2)
7. Арнд Пайффер (Германия) – +25,5 (2)
8. Беньямин Вегер (Швейцария) – +26,9 (1)…
16. Евгений Гараничев (Россия) – +56,1 (2)
17. Александр Логинов (Россия) – +1.00,2 (3)…
24. Матвей Елисеев (Россия) – +1.33,3 (3)