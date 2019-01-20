Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Рупольдинге, Гараничев – 16-й

Биатлон 20 января 2019 14:57 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Лидер общего зачета Кубка мира одержал девятую победу в сезоне.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем масс-старта на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

После четвертой стрельбы в отрыв ушли пять биатлонистов: Бе, Джулиан Эберхард (Австрия), Кентен Фийон-Майе, Мартен Фуркад (оба – Франция) и Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия).

Незадолго до финиша Фуркад и Кристиансен отстали от тройки лидеров. В итоге 25-летний Бе сохранил лидерство и одержал девятую личную победу в нынешнем сезоне. Эберхард проиграл победителю 0,6 секунды, Фийон-Майе – 2,8.

Лучший из российских биатлонистов Евгений Гараничев с двумя промахами финишировал на 16-м месте, следом за ним – Александр Логинов, дважды промахнувшийся на третьем огневом рубеже. Еще один представитель России – Матвей Елисеев – стал 24-м.

Масс-старт завершил мужскую программу пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге. Шестой этап пройдет с 24 по 27 января в Антерсельве (Италия). В программе этапа спринт (25 января), гонка преследования (26 января) и масс-старт (27 января).

Женский масс-старт в Рупольдинге начнется в воскресенье в 16:40 (мск).

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

5-й этап

Мужчины

Масс-старт

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 36.43,8 (1 промах)

2. Джулиан Эберхард (Австрия) – +0,6 (2)

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – +2,8 (1)

4. Мартен Фуркад (Франция) – +8,6 (1)

5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – +9,9 (1)

6. Симон Дестье (Франция) – +25,0 (2)

7. Арнд Пайффер (Германия) – +25,5 (2)

8. Беньямин Вегер (Швейцария) – +26,9 (1)…

16. Евгений Гараничев (Россия) – +56,1 (2)

17. Александр Логинов (Россия) – +1.00,2 (3)…

24. Матвей Елисеев (Россия) – +1.33,3 (3)