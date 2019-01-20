Мартен Фуркад: Проблема не в форме и не в инвентаре, мне нужно освежить голову

Биатлон 20 января 2019 15:24 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Спирин Дмитрий

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свое выступление в масс-старте на этапе Кубка мир в немецком Рупольдинге.

– В этом году мой план – следовать за лучшими. На протяжении гонки чувствовал себя хорошо, но в конце понимал, что силы на исходе.

Мне нужна пауза. Я понял в гонке, что проблема не в гонке, не в форме и не в инвентаре. Мне нужно освежить голову. Буду пропускать этапы.

Буду ли выступать в Антхольце? Еще не решил. Через несколько минут с командой в раздевалке примем решение. У нас есть несколько вариантов на оставшуюся часть сезона, – сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».

Мартен Фуркад занял четвертое место в сегодняшнем масс-старте.

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 662

2. Александр Логинов (Россия) – 476

3. Мартен Фуркад (Франция) – 428

4. Симон Дестье (Франция) – 400

5. Симон Эдер (Австрия) – 394

…19. Евгений Гараничев (Россия) – 218

20. Матвей Елисеев (Россия) – 207