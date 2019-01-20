Йоханнес Бе: Хотел лидировать после четвертой стрельбы, но не удалось и пришлось догонять

Биатлон 20 января 2019 15:42 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Норвежец одержал девятую победу в личных гонках нынешнего сезона.

Лидер общего зачета Кубка мира по биатлону Йоханнес Бе прокомментировал свою победу в масс-старте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Я рассчитывал уйти во главе пелотона после последней стрельбы, но не удалось и пришлось догонять, – сказал 25-летний норвежец в интервью в эфире телеканала «Матч ТВ». – У меня большое количество побед в спринтах, а в контактной борьбе у меня не так много практики».

Напомним, победа в масс-старте в Рупольдинге стала девятой для Бе в личных гонках в нынешнем сезоне. В конце декабря он выиграл масс-старт на третьем этапе в Нове-Место.

Шестой этап пройдет с 24 по 27 января в Антерсельве (Италия). В программе этапа спринт (25 января), гонка преследования (26 января) и масс-старт (27 января).