Владимир Драчев: Далин попросит федерации убрать волну негатива в отношении Логинова - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Биатлон20 января 2019 16:43Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

Владимир Драчев: Далин попросит федерации убрать волну негатива в отношении Логинова

Соперники припоминают российскому биатлонисту допинговое прошлое.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался о ситуации с критикой российского биатлониста Александра Логинова, который возобновил карьеру после двухлетней дисквалификации.

«Общая позиция такая, что идет поддержка нашего обращения со всех сторон, – сказал Драчев в интервью в эфире телеканала «Матч ТВ». – Олле Далин будет обращаться к президентам федераций, которые больше всех выступают. Будет обращаться с тем, чтобы успокоить и убрать волну негатива. Это идет в минус и для IBU, потому что из мелочи раздули костер.

Мы ссылались на кодекс WDA на пункт 6.2 правила IBU, поэтому все было очень правильно. Те бумаги, которые мы отдали, подкрепили нас и усилили нашу позицию по Логинову».

Напомним, успехи 26-летнего Логинова, который в нынешнем сезоне идет на втором месте в общем зачете Кубка мира, были негативно встречены соперниками, которые припоминают российскому биатлонисту допинговое прошлое.

#кубок мира по биатлону#союз биатлонистов россии (сбр)#драчев владимир#международный союз биатлонистов (ibu)#далин олле#мужская сборная россии по биатлону#логинов александр
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта