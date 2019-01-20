Владимир Драчев: Далин попросит федерации убрать волну негатива в отношении Логинова

Биатлон 20 января 2019 16:43 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Соперники припоминают российскому биатлонисту допинговое прошлое.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался о ситуации с критикой российского биатлониста Александра Логинова, который возобновил карьеру после двухлетней дисквалификации.

«Общая позиция такая, что идет поддержка нашего обращения со всех сторон, – сказал Драчев в интервью в эфире телеканала «Матч ТВ». – Олле Далин будет обращаться к президентам федераций, которые больше всех выступают. Будет обращаться с тем, чтобы успокоить и убрать волну негатива. Это идет в минус и для IBU, потому что из мелочи раздули костер.

Мы ссылались на кодекс WDA на пункт 6.2 правила IBU, поэтому все было очень правильно. Те бумаги, которые мы отдали, подкрепили нас и усилили нашу позицию по Логинову».

Напомним, успехи 26-летнего Логинова, который в нынешнем сезоне идет на втором месте в общем зачете Кубка мира, были негативно встречены соперниками, которые припоминают российскому биатлонисту допинговое прошлое.