Екатерина Юрлова-Перхт: Местами получалось держаться за лидерами, местами нет

Биатлон 20 января 2019 17:38 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Спирин Дмитрий

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала свое выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

- Местами получалось держаться за лидерами, местами нет. На второй лежке застряла гильза – потеряла секунд 10, произошел небольшой сбой. Потом пыталась не суетиться – и в этот момент получился отрыв. С лежкой пока все хорошо, особенно с хорошего хода. По стойке было сегодня получше. Промахи – габаритные, как сказали тренеры. В целом, я довольна.

С начала сезона я не пропустила ни одной гонки. Этот нон-стоп режим помогает: когда я не пропускаю, то лучше себя чувствую. По крайней мере, на данный момент так. Спасибо всем, кто смотрит и болеет за нас, - сказала биатлонистка в эфире "Матч ТВ".

Екатерина Юрлова-Перхт сегодня финишировала 17-й.

Первую победу в карьере одержала немка Франциска Пройс.