Евгения Павлова: Мы не астматики, мы – чистые. Пусть болеют, сидят дома

Биатлон 20 января 2019 18:31 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Российская биатлонистка объяснила свой комментарий о терапевтических исключениях, которыми пользуются иностранцы.

Российская биатлонистка Евгения Павлова высказалась о критике в адрес Александра Логинова и Ирины Старых, возобновивших карьеру после дисквалификации за допинг, а также терапевтических исключениях, которыми пользуются соперники.

«Люди думают, что все такие чистые, – приводит слова Павловой официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Почему иностранцы не извиняются перед своими же? За лыжников, которые употребляли. Почему мы, которые отсидели уже наказание, должны извиняться? С хрена ли загуляли?

Пусть думают, что хотят. Мы не астматики, мы – чистые. Пусть болеют, сидят дома. Мы бегаем на своем здоровье. Вот он и пример: там отпахали – тут торкнуло. Мы не можем везде пахать. Пусть думают, что хотят. Нам нечего скрывать.

Я – чистый спортсмен. То, что иностранцы бегают на терапевтических исключениях, это каждому известно. Это не новость и не открытие».

Ранее на этой неделе, объясняя неудачные результаты, 25-летняя Павлова написала в комментариях в инстаграме: «Мы не железные, мы – не иностранцы, у которых есть терапевтические исключения. Мы бегаем на своем здоровье».

Напомним, успехи 26-летнего Логинова, который в нынешнем сезоне идет на втором месте в общем зачете Кубка мира, были негативно встречены соперниками, которые припоминают российскому биатлонисту допинговое прошлое. Иностранцы требуют от Логинова публичных извинений.