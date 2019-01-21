Бабиков отреагировал на непопадание в состав сборной России на этап Кубка мира в Антхольце - Советский спорт
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Биатлон21 января 2019 12:22Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Бабиков отреагировал на непопадание в состав сборной России на этап Кубка мира в Антхольце

Шестой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце пройдет с 24 по 27 января.

Тренерский штаб сборной России огласил заявку команды на шестой этап Кубка мира. В него не попал Антон Бабиков, который отреагировал на это следующим образом:

«Ничего страшнее тюрьмы твоей головы никогда с тобой не случится», - написал биатлонист в инстаграме.

В мужскую сборную России на этап в Антхольце попали Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов и Максим Цветков (запасной).

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