Бабиков отреагировал на непопадание в состав сборной России на этап Кубка мира в Антхольце

Шестой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце пройдет с 24 по 27 января.
Тренерский штаб сборной России огласил заявку команды на шестой этап Кубка мира. В него не попал Антон Бабиков, который отреагировал на это следующим образом:
«Ничего страшнее тюрьмы твоей головы никогда с тобой не случится», - написал биатлонист в инстаграме.
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Ничего страшнее тюрьмы твоей головы никогда с тобой не случится. #pushthelimit #совершайневозможное #toyotateamrussia
Публикация от Anton Babikov (@babantosha)
В мужскую сборную России на этап в Антхольце попали Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов и Максим Цветков (запасной).