Виталий Норицын: Три человека из нынешнего состава поедут в Северную Америку

Биатлон 22 января 2019 17:26 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын сообщил, что уже согласован состав на американский этапы Кубка мира.

«Наталья Гербулова и Виктория Сливко целенаправленно будут готовиться к чемпионату Европы. Пока они в числе участниц тренировочных мероприятий, которые пройдут после Антхольца.

Состав на североамериканские этапы уже есть. Внутри команды он уже озвучен. Думаю, что Владимир Драчев сам попозже его объявит.

Постарались выставить боеспособную команду. Это не будет в основном резерв. У нас есть некоторые сложности с визами. Три человека из нынешнего состава поедут в Северную Америку», - цитирует Норицына «Матч ТВ».

С 7 по 10 февраля этап Кубка мира пройдет в канадском Канморе, с 14 по 17 февраля - в американском Солт- Лейк-Сити.