Хованцев – о вызове Поварницына и Латыпова: Нам нужно готовиться к Олимпиаде и обкатывать более молодых

Биатлон 22 января 2019 17:32 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился ожиданиями от шестого этапа Кубка мира в Антерсельве.

В состав мужской сборной России с Кубка IBU были вызваны Александр Поварницын и Эдуард Латыпов.

«Если говорить о высоте, то у нас были неплохие результаты в Поклюке. Я думаю, что функционально мы должны быть на этом уровне, потому что высота приблизительно одинаковая. Все будет зависеть от стрельбы. Здесь бежим три личные дистанции: спринт, пасьют, масс-старт. Пока у нас трое ребят попадают в масс-старт. Посмотрим, что будет. Добавилась молодежь. Будем решать, кто побежит спринт. У нас семь человек, а смогут выступить шесть.

Как сказал президент СБР Драчев, нам нужно готовиться к Олимпиаде и обкатывать более молодых. Поварницын очень хорошо выступал. Латыпов, может, не так стабильно, но ходом хорошо бежал. В пасьюте на Кубке IBU у него было всего два промаха — с четырнадцатого места поднялся на четвертое. Тоже достойный результат», - приводит слова Хованцева «Матч ТВ».

В Антерсельве также выступят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко. Шестой этап Кубка мира в Италии пройдет с 24 по 27 января.