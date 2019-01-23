Виталий Норицын: Помимо Павловой на спринт в Антхольце не выйдет Морозова

Биатлон 23 января 2019 16:08 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о составе команды на спринт на этапе Кубка мира в Антхольце.

«Помимо Павловой, на старт не выйдет и Морозова. У нее покраснение горла. Все остальные девочки откатались, отработали. На данный момент мы не заполняем квоту на гонку. Однако я не вижу в этом проблемы. Сюда тяжело добираться, поэтому никого на этот этап дергать не будем. Проблемы со сном у Павловой? Мы работаем над этим. У нее есть проблемы с нервной системой. Пытаемся не перегружать ее и даем нужное восстановление.

Всех девочек мы ведем по трассе с первого отрезка. Они сами, исходя из своих сил, будут регулировать свою скорость на трассе. Мы не ждем от них на первом круге хода в одни ноги с лидерами. Трасса на равнине прощает то, что не прощает трасса в горах. Девочки уже проехали проверочный круг, осмотрели трассу», - приводит слова Норицына «Матч ТВ».

Женский спринт в Антхольце состоится 24 января в 16:10 мск.