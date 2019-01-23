Доротея Вирер: Борьба за лидерство в Кубке мира никак не изменила отношения с Виттоцци - Советский спорт
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Биатлон23 января 2019 20:31Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Доротея Вирер: Борьба за лидерство в Кубке мира никак не изменила отношения с Виттоцци

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о взаимоотношениях с напарницей по команде Лизой Виттоцци.

— В каких отношениях вы находитесь с Лизой Виттоцци? Она не так далеко от вас в общем зачете.
— У нас нормальные отношения. Борьба за первую строчку вообще ничего не изменила. Я не так зациклена на спорте в своей жизни. Я просто наслаждаюсь тем, как сейчас идут у меня дела.

— Насколько вам нравится быть на обложке свежего выпуска журнала «Biathlon World»?
— Это очень приятно. Думаю, что мы с Лизой прекрасно выглядим на этой обложке, - приводит слова Вирер «Матч ТВ».

Напомним, что Вирер, набрав 498 баллов, лидирует в общем зачете. Виттоцци, имея в активе 480 очков, занимает вторую строчку.

#вирер доротея#виттоцци лиза#кубок мира по биатлону
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