Российские биатлонисты не попали на пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Биатлон24 января 2019 16:22Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Российские биатлонисты не попали на пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде

В Ленцерхайде (Швейцария) состоялся мужской спринт в рамках шестого этапа Кубка IBU.

Французский биатлонист Фабье Клод стал победителем спринта. Второе место занял швейцарец Зерафин Вистнер. Тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Дале.

Лучший результат у россиян показал Сергей Корастылев, финишировавший четвертым.

Ленцерхайде (Швейцария)
Биатлон, Кубок IBU
Мужчины, спринт

1. Фабьен Клод (Франция) — 25.42,0 (1).
2. Зерафин Вистнер (Швейцария) — +10,5 (1).
3. Йоханнес Дале (Норвегия) — +18,5 (1).
4. Сергей Корастылев (Россия) — +21,8 (1)....
7. Алексей Слепов (Россия) — +29,6 (2).
8. Антон Бабиков (Россия) — +32,2 (1)...
28. Семен Сучилов (Россия) — +2.09,7 (4)...
35. Никита Поршнев (Россия) — +2.36,6 (1).
36. Вадим Филимонов (Россия) — +2.39,6 (5).

#корастылев сергей#кубок ibu
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта