Российские биатлонисты не попали на пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде

В Ленцерхайде (Швейцария) состоялся мужской спринт в рамках шестого этапа Кубка IBU.
Французский биатлонист Фабье Клод стал победителем спринта. Второе место занял швейцарец Зерафин Вистнер. Тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Дале.
Лучший результат у россиян показал Сергей Корастылев, финишировавший четвертым.
Ленцерхайде (Швейцария)
Биатлон, Кубок IBU
Мужчины, спринт
1. Фабьен Клод (Франция) — 25.42,0 (1).
2. Зерафин Вистнер (Швейцария) — +10,5 (1).
3. Йоханнес Дале (Норвегия) — +18,5 (1).
4. Сергей Корастылев (Россия) — +21,8 (1)....
7. Алексей Слепов (Россия) — +29,6 (2).
8. Антон Бабиков (Россия) — +32,2 (1)...
28. Семен Сучилов (Россия) — +2.09,7 (4)...
35. Никита Поршнев (Россия) — +2.36,6 (1).
36. Вадим Филимонов (Россия) — +2.39,6 (5).