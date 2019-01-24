Биатлон 24 января 2019 17:49 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Давидова выиграла спринт в Антхольце, Миронова – седьмая

В Антхольце на шестом этапе Кубка мира состоялся женский спринт.