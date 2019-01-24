Давидова выиграла спринт в Антхольце, Миронова – седьмая - Советский спорт
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Биатлон24 января 2019 17:49Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Давидова выиграла спринт в Антхольце, Миронова – седьмая

В Антхольце на шестом этапе Кубка мира состоялся женский спринт.

Победу в спринте одержала чешская биатлонистка Маркета Давидова. Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен. Тройку лучших замкнула норвежка Марте Рейселанд.

Лучшее время из российских спортсменок показала Светлана Миронова, финишировавшая седьмой. Ирина Старых показала 12-й результат, Екатерина Юрлова-Перхт – 16-й, Лариса Куклина – 43-й, Маргарита Васильева – 73-й.

Антхольц-Антерсельва
Кубок мира по биатлону
Женщины, спринт

1. Маркета Давидова (Чехия) — 21.40,7 (0 промахов);
2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) +1,7 (1);
3. Марте Рейселанд (Норвегия) +3,5 (1);
4. Лаура Дальмайер (Германия) +4,2 (0);
5. Лиза Виттоцци (Италия) +10,2 (1);
6. Моника Хойниш (Польша) +10,5 (1);
7. Светлана Миронова (Россия) +13,8 (0);
8. Доротея Вирер (Италия) +15,2 (1);
9. Лиза Хаузер (Австрия) +18,7 (0);
10. Анастасия Кузьмина (Словакия) +21,1 (2)…
12. Ирина Старых (Россия) +29,4 (0)
16. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) +41,5 (0)
43. Лариса Куклина (Россия) +1:42,9 (1)
73. Маргарита Васильева +2:40,3 (3)

#давидова маркета#кубок мира по биатлону#миронова светлана#мякяряйнен кайса#старых ирина#екатерина юрлова-пехт#куклина лариса#васильева маргарита
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