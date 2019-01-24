Давидова выиграла спринт в Антхольце, Миронова – седьмая

В Антхольце на шестом этапе Кубка мира состоялся женский спринт.
Победу в спринте одержала чешская биатлонистка Маркета Давидова. Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен. Тройку лучших замкнула норвежка Марте Рейселанд.
Лучшее время из российских спортсменок показала Светлана Миронова, финишировавшая седьмой. Ирина Старых показала 12-й результат, Екатерина Юрлова-Перхт – 16-й, Лариса Куклина – 43-й, Маргарита Васильева – 73-й.
Антхольц-Антерсельва
Кубок мира по биатлону
Женщины, спринт
1. Маркета Давидова (Чехия) — 21.40,7 (0 промахов);
2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) +1,7 (1);
3. Марте Рейселанд (Норвегия) +3,5 (1);
4. Лаура Дальмайер (Германия) +4,2 (0);
5. Лиза Виттоцци (Италия) +10,2 (1);
6. Моника Хойниш (Польша) +10,5 (1);
7. Светлана Миронова (Россия) +13,8 (0);
8. Доротея Вирер (Италия) +15,2 (1);
9. Лиза Хаузер (Австрия) +18,7 (0);
10. Анастасия Кузьмина (Словакия) +21,1 (2)…
12. Ирина Старых (Россия) +29,4 (0)…
16. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) +41,5 (0)…
43. Лариса Куклина (Россия) +1:42,9 (1)
73. Маргарита Васильева +2:40,3 (3)