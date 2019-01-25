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Биатлон25 января 2019 14:10Источник: News.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Мякяряйнен рассказала о помощи Хованцева

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев помог финской спортсменке Кайсе Мякякряйнен в работе над стрельбой.

«Анатолий много лет работал в Контиолахти, и мы с ним хорошие друзья. Мне был интересен его взгляд со стороны, есть ли какие-то специфические проблемы с моей стрельбой лежа. Ничего особенного мы не заметили. Я стреляла нормально, но мне приятно было снова пообщаться с Анатолием», - цитирует Мякяряйнен News.ru.

В спринте на Кубке мира в Антхольце Кайса заняла второе место.

#мякяряйнен кайса#хованцев анатолий#кубок мира по биатлону
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