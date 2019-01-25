IBU надеется получить данные из Московской антидопинговой лаборатории после WADA

Биатлон 25 января 2019 15:55 Источник: «РИА Новости» Автор: Сметанникова Дарья

17 января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило данный из базы Московской антидопинговой лаборатории.

В Международном союзе биатлонистов (IBU) надеются получить данные из Московской антидопинговой лаборатории после WADA и проанализировать их.

«Теперь мы ждем результатов аутентификации данных LIMS WADA. После этого надеемся получить их и иметь возможность их проанализировать», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу IBU.

Напомним, что статус РУСАДА был полностью восстановлен в конце сентября 2018 года после трехгодичной дисквалификации. Тогда же организация обязалась предоставить доступ к данным антидопинговой лаборатории до 31 декабря. Специальная комиссия WADA прибыла в Москву, однако не успела завершить работу до начала рождественских каникул. Кроме того, Следственный комитет России обнаружил несоответствия в лицензировании используемого комиссией оборудования.