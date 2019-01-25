Мартен Фуркад: Оставшиеся гонки в Антхольце я проведу, а далее уже будет видно - Советский спорт
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Биатлон25 января 2019 18:16Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Мартен Фуркад: Оставшиеся гонки в Антхольце я проведу, а далее уже будет видно

Французкий биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце.

- Можете поздравить меня, что я боролся до последнего. Но моя форма была не самой лучшей, особенно на последнем круге. Чем быстрее шел, тем больнее мне становилось. Пытался отдохнуть в начале недели, но этого оказалось недостаточно. Оставшиеся гонки в Антхольце я проведу, а далее уже будет видно, - сказал Фуркад в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам гонки Фуркад занял четвертое место.

#кубок мира по биатлону#антхольц#фуркад мартен
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