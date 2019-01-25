Александр Поварницын: В этом сезоне я сделал шаг наверх и не собираюсь на этом останавливаться

Российский биатлонист Александр Поварницын показал 30-й результат в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце.
Поварницын оценил свое выступление в текущем году.
«У нас все справедливо в этом году в команде. Я не считаю, что меня как-то чем-то обделили. На последних этапах Кубка IBU я заслужил право выступать на Кубке мира. И я им воспользовался.
Я еще работаю. Конечно, к себе претензии можно какие-то предъявлять. Я считаю, что в этом сезоне я сделал шаг наверх и не собираюсь на этом останавливаться.
Когда спортсмен выходит на старт, для него всегда задача — это показать максимально для него возможный результат. Я тоже придерживаюсь этой концепции, поэтому я не хочу загадывать. Буду стараться, бороться в масс-старте», - цитирует Поварницына «Матч ТВ».