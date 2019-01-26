Биатлон 26 января 2019 16:08 Источник: «Советский спорт»

Вирер выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Антхольце, Старых – 13-я

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала победительницей гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце.