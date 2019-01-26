Вирер выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Антхольце, Старых – 13-я

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала победительницей гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце.
Вирер финишировала со временем 29 минут 20,1 секунды (2 промаха). Второе место заняла немка Лаура Дальмайер (отставание 6,0 секунды; 1 промах), третье - итальянка Лиза Виттоцци (+16,2; 2).
Лучшая из россиянок Ирина Старых с двумя промахами стала 13-й (+1 минута 35,8 секунды). Лариса Куклина заняла 27-е место, Екатерина Юрлова-Перхт - 36-е, Светлана Миронова - 43-е.
Биатлон
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Кубок мира
Шестой этап
Женщины
Гонка преследования. 10 км
1. Доротея Вирер (Италия) – 29.20,1 (2 штрафных круга)
2. Лаура Дальмайер (Германия) – отставание 6,0 (1)
3. Лиза Виттоцци (Италия) – + 16,2 (2)…
13. Ирина Старых ( Россия) – + 1.35,8 (2)…
27. Лариса Куклина ( Россия) – + 2.41,1 (2)…
36. Екатерина Юрлова-Перхт ( Россия) – + 3.32,0 (8)…
43. Светлана Миронова ( Россия) – + 4.15,6 (9).