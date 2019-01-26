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Биатлон26 января 2019 16:25Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Ирина Старых: На огневых рубежах можно было работать лучше

Российская биатлонистка Ирина Старых подвела итоги гонки преследования на этапе Кубка мира в Антхольце.

- На огневых рубежах можно было работать лучше. На стойке было очень тяжело. В целом трудная гонка получилась. В этот раз было отличное скольжение, здорово работали лыжи. Физическое состояние было не самое лучшее. Легкости в ногах не было. Можно было работать лучше. На последних кругах попыталась поработать и отыграть, но не скажу, что получилось уверенно, - рассказала Старых в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Старых пришла к финишу 13-й, допустив два промаха. Победу в гонке одержала итальянская биатлонистка Доротея Вирер.

#старых ирина#кубок мира по биатлону#вирер доротея#антхольц
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