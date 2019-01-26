Ирина Старых: На огневых рубежах можно было работать лучше

Биатлон 26 января 2019 16:25 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российская биатлонистка Ирина Старых подвела итоги гонки преследования на этапе Кубка мира в Антхольце.

- На огневых рубежах можно было работать лучше. На стойке было очень тяжело. В целом трудная гонка получилась. В этот раз было отличное скольжение, здорово работали лыжи. Физическое состояние было не самое лучшее. Легкости в ногах не было. Можно было работать лучше. На последних кругах попыталась поработать и отыграть, но не скажу, что получилось уверенно, - рассказала Старых в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Старых пришла к финишу 13-й, допустив два промаха. Победу в гонке одержала итальянская биатлонистка Доротея Вирер.