Екатерина Юрлова-Перхт: Масс-старт - это еще один шанс пробежать и исправить ошибки

Биатлон 26 января 2019 16:47 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт подвела итоги гонки преследования на этапе Кубка мира в Антхольце.

- Немножко не повезло с ветром. На первой стойке были мои промашки, слишком торопилась, думала, что порыв будет еще сильнее. На последнюю стойку пришла на коварную 30-ю установку. Там была своеобразная ветреная карусель. Было непонятно, куда прижимать винтовку и что делать, потому что ветер задувал со всех четырех сторон.

Масс-старт - это еще один шанс пробежать и исправить ошибки, которые были в гонке преследования. Только с хорошим настроением продолжаем работать, - рассказала Юрлова-Перхт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Старых пришла к финишу 36-й, допустив восемь промахов. Победу в гонке одержала итальянская биатлонистка Доротея Вирер.